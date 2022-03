Carcere Torino: detenuta colpisce due agenti, poliziotte in ospedale

Osapp: "Penitenziari del tutto inidonei per detenuti con problemi psichiatrici"

E' allarme aggressioni nel carcere di Torino, in particolare nella sezione dei detenuti con problemi psichiatrici. L'ultima in ordine di tempo si è verificata lo scorso 25 marzo, quando due agenti di polizia sono state colpite alla testa con un pezzo di specchio rotto e costrette quindi alle medicazioni presso l'ospedale Maria Vittoria.

"Penitenziari del tutto inidonei"

A denunciare l'accaduto l'Osapp, secondo cui "le infrastrutture penitenziarie sono del tutto inidonee" per carcerati con problemi psichiatrici. Il sindacato parla di un'escalation di "aggressioni".

Osapp: "Personale non può difendersi"

Il personale, spiega il segretario generale Leo Beneduci, "non è in grado di prevenire e difendersi da tali eventi, perchè privo di qualsiasi supporto o strumento". Per questo motivo il sindacato chiede agli organismi competenti di "disporre l'assunzione delle pertinenti ed urgenti iniziative del caso"-