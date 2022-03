Il Torino Jazz Festival compie dieci anni e torna in città dall’11 al 19 giugno.

I concerti saranno diffusi su tutta la città e si terranno alle Officine Grandi Riparazioni, al Conservatorio Giuseppe Verdi, all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, al Teatro Vittoria al Tempio Valdese e nei jazz club.

Diretto dai musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, il festival internazionale continuerà a dedicare ampio spazio a produzioni originali create appositamente accanto a concerti italiani di star del jazz.

Tra gli oltre 50 appuntamenti in programma Kae Tempest, che presenterà in prima nazionale e in esclusiva il nuovo album ‘The Line Is A Curve’ in uscita ad aprile (18 giugno, OGR Sala Fucine); Milton Nascimento, che aprirà il suo tour europeo ‘One Final Music Session’ al TJF (15 giugno, OGR Sala Fucine); Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò e con la partecipazione straordinaria dello scrittore Jonathan Coe nelle inedite vesti di compositore e tastierista (12 giugno, Conservatorio Giuseppe Verdi). L’11 giugno, al Circolo dei Lettori, Coe dialogherà con Giuseppe Culicchia. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nove giorni di programmazione con un calendario che rappresenta una panoramica sulle diverse declinazioni del jazz, dal mainstream ai nuovi linguaggi improvvisativi, passando per il rock, l’avanguardia, il nuovo progressive europeo e l’elettronica. Inoltre: concerti nei club, il Torino Jazz Meetings in cui si incontrano operatori del settore, incursioni musicali dei Jazz Blitz in luoghi atipici, conferenze e incontri con musicisti.

Info: www.torinojazzfestival.it