Piantala...in San Donato! La Piazza dei Mestieri fa verde l'area pedonale di via Durandi

La nuova area pedonale di via Durandi, nel cuore del quartiere San Donato, da venerdì è un po' più verde grazie ai ragazzi e alle ragazze della Piazza dei Mestieri. La scuola professionale, in occasione dell'edizione 2022 di “M'illumino di meno”, ha infatti dedicato un'intera giornata alle tematiche del risparmio energetico e dell'ambiente.

Energia, piante e concerto

L'iniziativa più significativa è stata, senza ombra di dubbio, quella andata in scena negli spazi car free davanti all'istituto, quando studenti e studentesse hanno piantato in fioriere appositamente approntate per l'iniziativa alcune specie di alberi in collaborazione con l'azienda AGER – La cura del verde. Ma non è finita qui, perché in mattinata gli stessi iscritti hanno potuto partecipare all'incontro “Le strade dell'energia” con Marco Matteoda a cura di EduIren, mentre in serata si è svolto il concerto del Coro Giovanile beMole diretto da Maria Silvia Merlini; ai partecipanti a quest'ultimo è stata regalata una piantina.

“Attraverso due gesti simbolici – ha spiegato il presidente dell'Associazione Piazza dei Mestieri Felice De Luca – abbiamo voluto sensibilizzare i ragazzi e la cittadinanza con l'obiettivo di arricchire di verde sia gli spazi pubblici che quelli privati. Il titolo Piantala! vuole rappresentare la necessità di abbandonare comportamenti sbagliati e adottarne di corretti come risparmiare acqua e luce. Sono particolarmente contento della partecipazione dei ragazzi: è importante fargli capire che devono preoccuparsi dello spazio pubblico”.

L'orgoglio della Circoscrizione 4

Soddisfatta dell'iniziativa anche la Circoscrizione 4: “Un ringraziamento - ha commentato il presidente Alberto Re - va a Piazza dei Mestieri per l’impegno a favore dell’ambiente, che oggi ha promosso attraverso diverse iniziative di divulgazione e formazione nell’ambito della campagna 'M’illumino di meno'. È sempre un piacere essere al fianco delle nostre realtà territoriali che condividono la necessità di azioni per la giustizia climatica”.