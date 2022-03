Pecetto, dal 10 aprile al via la rassegna "Dal Fiore al Frutto"

Torna, dopo due anni di stop dovuti al Covid, la Camminata Enogastronomica fra i Ciliegi in Fiore. Giunta alla sua 39° edizione, percorre le strade costeggiate dai ciliegi in fiore partendo dal centro di Pecetto Torinese nella mattina del 10 aprile, con partenza alle 9.30, chiusura iscrizioni alle 10.00 e riapertura strade alle ore 13.30.

Il percorso di circa 8 km parte da piazza Roma, prosegue salendo fino alla borgata Rosero, poi scende da strada Ciattalina, quindi prosegue in strada Virana, in strada Valle San Pietro e Valle Sauglio e si conclude ritornando in piazza Roma. Lungo il percorso, per chi ha il pettorale della camminata sono previsti numerosi punti ristoro con cioccolata calda, fette biscottate con marmellata, dolci confezionati, panini, frutta e tè. L’iniziativa è aperta a tutti. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, gratuita per bambini e bambine da 0 a 10 anni.

Ai primi 1700 iscritti verrà data in omaggio la maglietta dell’evento. Inoltre è previsto un premio al partecipante pecettese più anziano, offerto dal Centro Giovani Anziani di Pecetto. La camminata è organizzata dalla Proloco Pecettese in collaborazione con il Comune di Pecetto Torinese.

Fanno parte della rassegna e si svolgono nella stessa giornata, i Laboratori della Terra e dei Fiori con in più il picnic all’AgricooPecetto. Le iniziative completano la giornata della Camminata Enogastronomica tra i Ciliegi in Fiore di Pecetto, con attività per famiglie e per tutti, con visite e laboratori per rimanere a Pecetto Torinese e andare nella vicinissima Cambiano, scoprendo qualcosa di più sulle peculiarità e la ricchezza di questo territorio.