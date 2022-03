Si annuncia un altro weekend ricco di eventi e iniziative in Valle di Susa

VENERDÌ 1 APRILE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: film a sorpresa

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “1917”.

VILLAR FOCCHIARDO

Incontri letterari

Chantar l'uvern: Le nature del cervo

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 17 nel cortile del municipio (via Conte Carroccio 30) "Le nature del cervo. Storie, racconti, favole miti e simbologia del nobile animale tra cacciatori, santi, nobildonne e cavalieri. Dall’antichità ai tempi moderni". Presentazione del libro a cura del guardiaparco Bruno Usseglio.

Una cavalcata affascinante tra popoli, culture, epoche e le tante simbologie attribuite a questo animale totemico, che ancora oggi ci affascina. Un invito ad approfondire la conoscenza del nobile animale selvatico - attraverso racconti, fotografie e disegni – ma anche del pensiero umano nel tempo - con le tante evoluzioni, pause, restaurazioni, tra scienza e poesia, che lo legano a questo animale.

VENERDÌ 1 e SABATO 2 APRILE

SESTRIERE

Mostre

Vette d'Arte

Sesta edizione della rassegna artistica internazionale "Vette d'Arte". Nella sede dell’ufficio del turismo di Sestriere sono esposte le opere di 20 artisti di elevato profilo, selezionati dal critico Enzo Nasillo. Opere che portano grazie ai loro contenuti, contrassegnati da perizia e originalità, all'interno di un'esposizione di prestigio, promossa da Orizzonti Contemporanei ed Alhena Editore in partenariato con l'AICIS (Associazione Italiana Cultura e Sport).

All'evento si uniscono il 2 aprile, giorno della cerimonia conclusiva della rassegna, gli scrittori partecipanti al Premio "Cime Letterarie", anch'esso giunto alla sesta edizione.

L’ingresso è gratuito, tutti i giorni durante gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio turistico del Colle.

VENERDÌ 1, SABATO 2 e DOMENICA 3 APRILE

AVIGLIANA

Corsi e laboratori

Acqua e crisi climatica

Alla Certosa 1515 (via Sacra di San Michele 51) corso di Casacomune "Acqua e crisi climatica". Intrecci tra crisi climatica, biodiversità, cibo, religioni, migranti ambientali con filo conduttore l'acqua, sempre più preziosa, scarsa e minacciata da guerre, inquinanti e interessi economici.

Possibilità di seguire il corso in presenza o online.

Costo del corso online 50 euro, in presenza 100 euro per gli adulti e 50 euro per gli under 26.

Informazioni e iscrizioni: tel. 0113841049 – 3423850062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SABATO 2 APRILE

ALMESE

Teatro e cinema

Il terribile inganno

Al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17) tornano gli incontri della rassegna cinematografica “Attivismo & Pop corn” dedicata ai giovani residenti. Oggi alle 21:00 “Il terribile inganno” – Incontro con Non Una di Meno – Torino.

L’accesso è consentito solo con Green Pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) e mascherina FFP2. Per la partecipazione agli incontri è richiesto un contributo di 3 euro.

Per maggiori informazioni scrivere a: giovanialmese@gmail.com.

AVIGLIANA

Corsi e laboratori

Disegno - copia dal vero

All'atelier Dopotutto (via Montenero 4) dalle 14:30 alle 18:30 workshop marzo-aprile 2022. Oggi disegno - copia dal vero.

Costo: 50€ comprensivi di tessera, materiali e cottura delle piastrelle.

Informazioni e iscrizioni: www.lineacurva.it - info@lineacurva.it .

SABATO 2 e DOMENICA 3 APRILE

ALMESE

Mostre

Donne forti

Al Ricetto per l'Arte - Agorà della Valsusa è allestita la mostra fotografica “Donne forti” racconto per immagini: le allevatrici della Valsusa ricordano Agitu Ideo Gudeta.

Orari: fino al 3 aprile, sabato e domenica 15.00 - 18.00. In settimana su prenotazione.

Info e prenotazioni: associazione culturale Cumalè, cumale.ass@gmail.com - tel. 3289161589.

AVIGLIANA

Mostre

Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe

Nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe". La mostra è visitabile fino al 10 aprile tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle ore 19.

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di Arteco e Jest. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 3 APRILE

ALMESE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite guidate alla Villa Romana

Dopo due anni di limitazioni, dalle 14:30 alle 17:30 ripartono a pieno ritmo le visite guidate alla Villa Romana (borgata Grange di Rivera). Le visite – gratuite e condotte da un archeologo supportato dai volontari dell'associazione Arca – propongono un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia, la cultura nel contesto della romanità in Valle di Susa.

Informazioni: arca.almese@gmail.com – tel. 3420601365

Visite guidate al borgo di San Mauro

Visite guidate al borgo medievale di San Mauro organizzate dalla FIE con orario 14:30 – 15:30 – 16:30. Prenotazione obbligatoria: tel. 3382011184 - mail info@fiepiemonte.it specificando data e orario desiderato.

Teatro e cinema

Dante fra le fiamme e le stelle

Alle ore 21:00, al Teatro Magnetto (via Avigliana 17) si tiene un nuovo evento della rassegna Borgate dal Vivo: “Dante fra le fiamme e le stelle” (Evento OFF).

Di e con Matthias Martelli, con la consulenza storico-scientifica del professor Alessandro Barbero. Regia di Emiliano Bronzino.

Uno spettacolo che ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, profondamente diverso dalla figura che l’iconografa ci ha tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.

Il professor Alessandro Barbero, figura di rilievo della divulgazione storica, ha messo a disposizione le sue ricerche, dando le fondamenta storico-scientifiche necessarie al lavoro drammaturgico.

INGRESSO GRATUITO previa prenotazione compilando questo form: https://www.borgatedalvivo.it/dante-fra-le-fiamme-e-le-stelle?fbclid=IwAR1cSef0_i1XHw4RfdzwMpTjUZxT8aMOyakjzXv_i_KDnEuDbC3UbNScelc.

CHIOMONTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Davanti al motivo: la pittura en plein e l'istantanea fotografica

Alle 11 Percorso guidato tematico e gratuito “Davanti al motivo: la pittura en plein e l'istantanea fotografica” alla pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75).

È necessaria la prenotazione: tel. 3474006585 | prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com.

MOMPANTERO

Mostre

Memento 45.1611, 7.0283

Mostra dell'artista Mara Cozzolino "Memento 45.1611, 7.0283" nella sala consiliare (piazza Bolaffi 1). L'inaugurazione della mostra ha luogo domenica 3 aprile 2022 ore 17.30. Interviene il guardiaparco Luca Giunti.

Il progetto nasce dopo l'incendio che ha coinvolto la valle di Susa nell'autunno 2017, bruciando in una settimana oltre 4000 ettari di boschi e prati.

Orari di visita: fino al 16 aprile, lunedì e giovedì 9-12.30 / 14 -17.30; martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30.

MONCENISIO

Proposte outdoor

Trekking con Alberto Bolognesi

Trekking con Alberto Bolognesi, esperta guida alpina.

Il ritrovo è a Susa in piazza della Repubblica alle ore 8:30. Da qui ci si organizza con le auto per raggiungere la destinazione del punto d’inizio percorso: Strada Statale del Moncenisio 5, Venaus.

La guida porta alla scoperta del sentiero che costeggia il lago Arpone con un “giro ad anello” di circa 3h/ 3.30h con passo normale. Il percorso ha una difficoltà facile, adatto anche ai principianti.

Alberto Bolognesi insegna tecniche di camminata e tecniche di equilibrio. Tutti abbiamo passeggiato, almeno una volta, in un sentiero di montagna ma nessuno ci ha insegnato come farlo in sicurezza e sfruttando il nostro corpo come mezzo per raggiungere un obiettivo.

Intorno alle ore 13, lungo il percorso, pranzo al sacco nella natura dopodiché si fa ritorno al parcheggio.

Quota di partecipazione: 20 euro da versare in contanti, il giorno dell’evento.

Iscrizione obbligatoria: https://www.martinatravelclimb.com/val-di-susa-trekking/.

VAIE

Visite guidate al patrimonio culturale

Domeniche al Museo della Preistoria

Riapre il Museo Laboratorio della Preistoria (via San Pancrazio 4). E riprendono i percorsi tra archeologia e natura.

Si inizia con una passeggiata nel bosco fino alla capanna preistorica ricostruita e al riparo sottoroccia nel quale sono stati trovati in passato reperti preistorici. Non manca l’aspetto naturalistico con l’osservazione delle piante (ognuna con il proprio cartellino), dello stagno e di strane “creature” nel bosco.

E poi via verso il Museo per capire come l’uomo preistorico realizzava i suoi manufatti (vasellame, armi, strumenti per la tessitura…). Non trovate reperti archeologici ma ricostruzioni sperimentali di oggetti del passato che aiutano adulti e piccini a immaginare la vita dell’uomo migliaia di anni fa.

Adatto a bambini, famiglie, appassionati e curiosi.

Costo euro 6 a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 6 anni.

Nessun equipaggiamento particolare: scarpe da ginnastica, mascherina per la visita all’interno del Museo e... voglia di nuove scoperte e conoscenze.

Green pass obbligatorio per la visita all’interno del Museo, come da norme Covid in vigore.

Il museo è aperto tutte le domeniche, fino al 31 luglio, con orario 10-13 e 15-18. È possibile organizzare anche in altri giorni della settimana una visita per gruppi di almeno 6 persone.

Informazioni: tel. 3398274420 - info@museopreistoriavaie.it.