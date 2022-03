Medico no vax di Borgaro arrestato, si indaga anche su un paziente morto

Accertamenti sul caso di un settantenne morto dopo avere ottenuto un certificato irregolare di esenzione dal vaccino anti Covid sono in corso in procura. Si tratta di uno sviluppo dell'indagine che oggi ha portato all'arresto del medico No Vax di Borgaro Giuseppe Delicati.

Morte avvenuta lo scorso 12 gennaio

L'uomo è morto il 12 gennaio scorso dopo avere contratto il Covid e gli inquirenti ora attendono l'esito degli accertamenti medico legali disposti dell'occasione.

70 gli indagati dalla Procura per falso

Intanto, una settantina di persone che hanno ottenuto senza averne diritto un certificato di esenzione dalla vaccinazione sono indagate per falso dalla Procura di Torino. Gli indagati sono in gran parte pubblici dipendenti nel settore della scuola e della sanità; ci sono anche degli appartenenti alle forze dell'ordine.