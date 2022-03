Profughi ucraini, Serritella (M5S): "Interrogazione alla Lamorgese per verificare le condizioni del centro d'accoglienza di Chieri"

“La guerra sta portando con sé una inevitabile crisi umanitaria e gli italiani stanno mostrando un grande cuore, come sempre. Solo in Piemonte sono 5.204 gli ucraini accolti finora. Di questi 1.953 sono ospitati spontaneamente dalle famiglie, 363 nelle strutture della Protezione Civile regionale, 344 nei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) e attraverso il Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) sotto il coordinamento delle Prefetture. Ma a preoccuparmi è la condizione per alcuni di loro che sono stati ospitati a Chieri in un hotel rimasto chiuso da anni”, dichiara Davide Serritella, deputato torinese M5S. “Sappiamo che per giorni mamme e bambini siano rimasti al freddo e senza acqua calda, in una struttura fatiscente e ancora in fase di ristrutturazione, e dove non vengono rispettate le basilari regole igieniche. Anche il console ucraino è intervenuto. Ho chiesto un urgente intervento da parte della Ministra Lamorgese attraverso un’interrogazione perché queste persone vengano subito spostate e venga garantita una ospitalità dignitosa. Hanno già patito troppo”, chiude Serritella.