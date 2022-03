Trasporti, Avetta (Pd): "Ritorno all'era pre-Covid? No, il Piemonte si ferma all'80%""

"Di fatto il Piemonte 'taglia' il servizio ferroviario regionale che già oggi è ampiamente insufficiente, ed è davvero difficile pensare che si possano riattivare le tanto attese linee sospese che, in Piemonte, sono ancora 13". Lo afferma il Consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), a margine dei lavori della II Commissione del Consiglio regionale del Piemonte.

"Oggi l’Assessore Marco Gabusi in Commissione Trasporti ha confermato che, finalmente, si sta chiudendo il contratto servizio con Trenitalia che, insieme a 30 nuovi treni sulla rete regionale, cristallizzerà i servizi ferroviari attualmente attivi. Una buona notizia? Non proprio. Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria e dei lockdown, negli ultimi due anni, Trenitalia ha ridotto i servizi ferroviari regionali. Superata la fase più critica, in tutte le Regioni i servizi sono stati completamente ripristinati. In Piemonte, invece, ci siamo fermati all’80% della riattivazione, ovvero oggi sono attive solo 8 corse rispetto alle 10 pre-Covid. Ciò significa che, dal 1 luglio sarà operativo il nuovo contratto di servizio, che si baserà sulle 8 corse attuali e non sulle 10 precedenti".