Animali Senza Confini: al via il corso di educazione cinofila

La finalità dell’Associazione Animali Senza Confini è quella di diffondere attivamente la “buona educazione cinofila” attraverso corsi di addestramento innovativi con il proprio cane e, al tempo stesso, prestare servizio in occasione di progetti volti ad attività assistite a favore di minori, anziani e persone con disabilità psicofisica.

Al momento, l’Associazione è alla ricerca di volontarie e volontari interessati a frequentare un corso di formazione gratuito con rilascio de “Il Patentino”, percorso ministeriale per proprietari di cani, arricchito da una parte pratica in campo di addestramento. Al termine del percorso, i volontari assieme ai propri cani potranno prendere parte alle attività dell’Associazione previste nelle scuole, dove si organizzano incontri ludici ed educativi di contrasto al bullismo, prevenzione delle morsicature, ecc. oppure alle attività con persone fragili e bisognose creando momenti di socializzazione e regalando loro momenti di leggerezza e di inclusione.

Per unirsi all’associazione è necessario essere proprietari di un cane ed essere interessati a collaborare attivamente con lui nel sociale, instaurando così un rapporto positivo e soddisfacente per entrambi. È inoltre preferibile essere automuniti per una maggiore comodità e per motivi logistici.

Il corso si terrà a Giaveno presso il centro cinofilo L’Accademia di Fido per la parte pratica, mentre per quella teorica il luogo è Viassa30 Space Events, via Viassa, 30. Successivamente le attività si svolgeranno principalmente sul territorio della Val Sangone, Valle di Susa ed in quello della Città Metropolitana.

Salvo imprevisti atmosferici e/o pandemici, il corso si terrà nel fine settimana nel mese di maggio (7-8 e 14-15 maggio) in orario 9.00 – 17.30 e sarà suddiviso in una parte teorica ed una pratica. Successivamente, i volontari potranno partecipare in base alle proprie disponibilità.