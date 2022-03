Le Gru cambiano volto: 8 milioni di euro per il restyling "americano" del centro commerciale alle porte di Torino

Si parte dalla piazza Nord, per poi procedere al rifacimento di tutto il centro commerciale. Le Gru scelgono il restyling e, da qualche settimana a questa parte, si sono affidati alla visione dello studio di architettura statunitense H2G: per l’autunno 2022 si vedranno i primi risultati. La zona sarà aperta ai colori del cielo attraverso una nuova copertura vetrata fatta di grandi cupole organiche in vetro e acciaio di oltre 1.000 metri quadri.

L'investimento, in questa prima fase di lavori, supera gli 8 milioni di euro. I lavori vengono portati avanti durante la notte, quindi non influiscono sulla fruibilità degli spazi e soprattutto sugli accessi ai negozi e ai servizi.

Il restyling di Le Gru prevede un lavoro su più fronti: non solo strutturali, ma anche di sviluppo dal punto di vista del retail per potenziare ulteriormente la customer experience ed offrire i migliori retail brand italiani. I primi risultati sono già visibili: negli ultimi mesi sono 12 i nuovi brand che sono sbarcati a Le Gru e altrettanti hanno aperto in una nuova location del mall o hanno puntato su un radicale restyling. La scorsa settimana hanno inaugurato Flying Tiger e NYX, sono in arrivo anche Signor Vino, Falconeri e altri importanti marchi, culminando in autunno con l’apertura, nella nuova piazza Nord di Primark. Dal punto di vista della customer experience, un forte sviluppo dei servizi come l’Amazon Hub e la stazione di ricarica per veicoli elettrici Tesla Supercharger.