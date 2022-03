Detenuto inneggiava alla Jihad, iniziato a Torino il processo

Si è aperto questa mattina a Torino il processo a Bouchta El Allam, il 43enne di origini marocchine accusato di aver svolto attività di propaganda della Jihad durante un periodo di detenzione nel carcere di Alessandria. La causa è stata aggiornata ad aprile.

El Allam fu individuato e fermato dai Carabinieri del Ros nel maggio del 2021. Nel carcere, dove si trovava per una vecchia vicenda di droga, si era proposto come imam e, in questa veste, pronunciata discorsi in cui, fra le altre cose, secondo gli investigatori propugnava anche la distruzione del Vaticano.

Ora è stato chiamato a rispondere di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo.