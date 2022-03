"Torino magica®" ospite dello spazio Aula 44

Aula 44, in collaborazione con Aiquattroeventi, è lieta di presentare il suo nuovo calendario eventi primaverile: “Gli eventi nel tuo spazio bianco”. Il primo appuntamento fissato è per giovedì 31 marzo .

Il 28 aprile, invece, ci sarà Consigli pratici per rendere al meglio la propria immagine – self make up e tendenze, appuntamento con la makeup artist Rebecca Lanzetti che permetterà di scoprire l’arte del rendere al meglio il proprio look. Al termine, sorpresa gastronomica.