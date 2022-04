In altalena non c'è posto per il degrado: una mozione per salvare il parco giochi di via Ventimiglia (anche con un'area cani)

Scivoli e altalene sporche o danneggiate, panchine usurate e cestini dell’immondizia senza fondo.

Il parco giochi di via Millefonti/via Ventimiglia, adiacente ai giardini Giuseppe Levi, è da tempo in stato di evidente stato di degrado e di abbandono. Da circa un anno è stato rotto il cancello d’ingresso insieme ad alcune recinzioni che sono state rimosse perché pericolanti, ma che hanno lasciato i pali di sostegno, molto pericolosi soprattutto per i bambini. Alcuni giochi sono stati vandalizzati, mentre anche la pavimentazione anti-trauma è ormai vecchia e si stacca in molti punti. Gli ultimi interventi risalgono al 2006 al tempo delle Olimpiadi.

Il tutto senza contare che l’intera zona di Nizza Millefonti e via Ventimiglia è tornata al centro delle polemiche per quanto riguarda lo spaccio di droga. Il tratto vicino ai giardini in particolare, poco illuminato favorisce le attività degli spacciatori.

A tal proposito i due Consiglieri Matteo Tabasso e Claudia Amadeo (Torino Bellissima) si sono rivolti agli Amministratori della Circoscrizione per chiedere di intervenire: “ripristinando la recinzione dell’area giochi; ma anche provvedendo alla manutenzione e al ripristino dei giochi e dell’arredo urbano, comprese le panchine e i cestini dell’immondizia”.

L’area si trova vicino all’asilo nido “Bianca e Berni” e la Scuola Materna Municipale di corso Caduti sul Lavoro ed è proprio di fronte ai complessi residenziali. E’ quindi molto frequentata durante le ore mattutine e soprattutto pomeridiane, ma poco durante quelle serali.

Per questo nell’ordine del giorno viene anche proposto di creare un’area cani per aumentare il controllo della zona soprattutto in quelle fasce orarie.

"Nella vicina via Garessio non ho mai visto sparire lo spaccio se non nel periodo del lockdown. L'area oggi è davvero pericolosa per portarci dei bambini. Occorre magari maggiore vigilanza nelle ore serale e in generale servirebbe rivisitare i giardini e tutta l'area Italia 61" ha concluso Amadeo.

L'area giochi non è la sola però che necessita di una rinfrescata. "Il problema relativo ai giochi e alle pavimentazioni è comune a tante aree - ha spiegato la coordinatrice Francesca Gruppi - ne abbiamo discusso con i tecnici e l'hanno sollevata come priorità. Per l'area cani, insieme al coordinatore Loi abbiamo già fatto un sopralluogo sull'area del parco per individuare uno spazio idoneo per l'area di Italia 61. Ce n'è più di uno, si tratta di scegliere il migliore".