Al Folkclub, Maggie McInnes e Calum Park in concerto con la magia della musica gaelica

Nuovo appuntamento al Folkclub, sabato 2 aprile alle ore 21.30 con Maggie McInnes & Calum Park che si esibiranno nel concerto "La magia della tradizione gaelica".

Meravigliosa cantante e virtuosa di Clàrsach - la famosa arpa celtica - nata a Glasgow Scozia da una lunga stirpe di cantanti gaelici della piccola isola di Barra nelle isole Ebridi Esterne Maggie canta canzoni (in lingua Inglese e in gaelico) di sua composizione e canzoni tramandate nella sua famiglia da generazioni e apprese perlopiù da sua madre, l'acclamata cantante tradizionale Flora MacNeil, scomparsa nel 2015 a 86 anni.

Ad accompagnare Maggie alla chitarra e ai cori, suo figlio Calum Park. Dopo essersi esibita centinaia di volte in patria e all'estero con sua madre (Franco Lucà le volle a Torino per la primissima edizione del festival ‘Giugno in Cascina’, nel 1986 e a seguire tante altre volte; memorabile la loro ‘performance’ al Ventennale del FolkClub al Teatro Regio, nell’aprile del 2008), Maggie è entusiasta del fatto che suo figlio Calum porti avanti la tradizione musicale di famiglia. Calum ha iniziato a cimentarsi con la musica sin dalla più tenera età, imparando canzoni e musiche a casa, arrivando presto a esibirsi in tour con l'Ayrshire Fiddle Orchestra.

Per info: www.folkclub.it