Moncalieri, crollata una parte del soffitto del Matteotti: teatro chiuso per accertamenti

Moncalieri, crollata parte del soffitto del Matteotti: teatro chiuso per accertamenti

Per fortuna è successo nei giorni scorsi, quando la struttura era chiusa, cosa che ha evitato conseguenze negative per le persone. Al teatro Matteotti di Moncalieri si è staccato una parte di intonaco del soffitto, obbligando il Comune a chiudere i locali per accertamenti.

Montagna: "Al lavoro per trovare nuovi spazi"

E' stata disposta l'inagibilità temporanea del teatro, sino a quando sarà stato escluso ogni rischio. "Stiamo già lavorando per individuare nuovi spazi utili al proseguimento delle attività culturali previste al Matteotti – ha spiegato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna – Quanto accaduto dimostra comunque la necessità di ristrutturare il teatro, per questo abbiamo ottenuto un finanziamento con i fondi del Pnrr per restituire alla Città uno dei suoi gioielli".