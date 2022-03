Caro energia, Torino e Milano al Governo: "Agevolazioni anche per le famiglie teleriscaldate"

Con una lettera firmata dal sindaco Stefano Lo Russo, assieme al primo cittadino di Milano Beppe Sala e a quelli di Brescia e Varese, Emilio Del Bono e Davide Galimberti, indirizzata ai ministri Giancarlo Giorgetti, Daniele Franco e Roberto Cingolani, Torino e le tre città lombarde intervengono sulla questione del caro energia, con una proposta di ampliamento delle azioni per la mitigazione dei costi, chiedendo agevolazioni per gli utenti del teleriscaldamento.

In risposta agli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia, il Governo ha adottato alcune misure urgenti. In particolare l'Iva sul gas naturale è stata ridotta al 5% "nel quarto trimestre 2021 e nel primo e secondo trimestre 2022".

"Questi provvedimenti - si legge nella lettera - non contengono nessuna misura per il settore del teleriscaldamento con grave disparità di trattamento rispetto a famiglie, Enti, imprese che utilizzano il gas. I Comuni scriventi sono interessati al tema sia in veste di utenti finali, che hanno fatto la scelta di investire su forme di riscaldamento meno inquinanti, sia quali destinatari di istanze da parte di famiglie e imprese operanti sul territorio di competenza, oggi profondamente in crisi per lo smisurato rincaro del teleriscaldamento".

"Risulta pertanto urgente considerare delle azioni, consistenti in sgravi fiscali ed eventuali contributi, mirati a estendere al teleriscaldamento quantomeno le stesse misure già previste per il gas naturale, anche per non creare una sostanziale disincentivazione del teleriscaldamento stesso", fanno notare i quattro sindaci, che chiedono ai ministri un atto normativo atto a mitigare l’impatto economico su famiglie ed imprese.