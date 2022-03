Ztl, da venerdì a Torino si riaccendono le telecamere. Foglietta: "Possibili anche in altre zone della città"

Finisce l’emergenza pandemica e da venerdì a Torino si riaccende la Ztl: dal 1 aprile si riattivano infatti le telecamere ai varchi del centro cittadino. Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10.30, sarà dunque vietato l’accesso a chi non ha il permesso nel quadrilatero compreso tra corso Cairoli/Lungo Po- corso San Maurizio/corso Regina Margherita - corso Palestro/via Vittorio Amedeo II/ corso Giacomo Matteotti-corso Vittorio Emanuele.

Foglietta: “Nuove Ztl dislocate in città”

“Mesi fa -commenta l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - abbiamo deciso che al termine del periodo di emergenza, la cui fine era prevista per il 31 marzo, avremmo riattivato le telecamere, che sono spente da due anni proprio per l’emergenza”. “Si tratta - aggiunge l’esponente della giunta - di un piccolo ritorno alla vita normale, per ora nella formula passata 7.30-10.30: stiamo lavorando per ripensare la Ztl centrale e immaginare nuove ztl dislocate per la città. Per non creare disagi, siamo partiti con la comunicazione alcuni mesi fa e anche Gtt, che gestisce una parte dei permessi, ha mandato comunicazione alle scuole del centro”.

Permessi scuola Gtt ritenuti validi per anno scolastico 2021/2022

I permessi “ZTL scuola” rilasciati da GTT per l'anno scolastico 2020/2021 saranno ritenuti validi per l'anno scolastico 2021/2022. Le informazioni sui permessi rilasciati da GTT sono reperibili all’indirizzo https://www.gtt.to.it/cms/ztl/permessi-di-circolazione-ztl e le istanze con la relativa documentazione dovranno essere inviate alla mail dedicata: ZTL@gtt.to.it.

Tutte le informazioni sui permessi rilasciati dalla Città sono reperibili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/permessi-3.shtml e le istanze con la relativa documentazione dovranno essere inviate alla mail dedicata: ZTLpermessi@comune.torino.it.