"Odi et amo": gli studenti di Settimo si raccontano nei "Luoghi del cuore"

Si tratta di una serie di piccoli cartelli elaborati in classe nel corso del laboratorio “Odi et amo”, realizzato grazie al Contributo dell’Istituto Comprensivo 4, la Città di Settimo Torinese, in collaborazione con la Biblioteca Archimede. Si tratta di disegni e frasi che verranno esposti negli spazi individuati come “luoghi del cuore” ossia luoghi in cui i ragazzi e le ragazze amano trovarsi per viverli liberamente nelle loro relazioni. Il laboratorio è stato condotto da Adriana Zamboni e Margherita Casalino dell’Associazione Culturale Compagnia3001 insieme a Eleonora Diana di Epica Film, con la collaborazione della professoressa Laura Zucca e del professor Giovanni Lauretta.

Lo spazio in cui viviamo, sia quello domestico, quello naturale o quello urbano, può molto influire sulla nostra capacità espressiva. Il Covid ha imposto la costrizione della casa, l'obbligo di restare davanti a un monitor o collegati ad uno smartphone per lavorare o studiare. Molti hanno dovuto condividere spazi minimi con gli altri componenti della famiglia. "Questi ed altri elementi hanno sicuramente influito sullo stato emotivo delle persone specie le più giovani – interviene l'assessore alla scuola Alessandra Girard - Ritrovare l’esterno è utile per ritrovare sé stessi e gli altri, una Città accogliente, il piacere di passeggiare, correre in un parco. Sono alcune delle buone abitudini che stiamo riacquistando, comprendere che sono ricchezze significa prendersene cura per noi stessi e per le persone che amiamo. Questo progetto, sostenuto dal Comune nell'ambito delle attività integrative alla scuola, punta a sostenere i ragazzi, una delle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia e dei lockdown. Spetta anche alla scuola e alle istituzioni fornire i giusti strumenti per superare queste difficoltà".



Le installazioni si terranno in piazza della Libertà il 6 aprile alle 10, nel giardino di via Nobel il 7 aprile alle 10.30, in piazza Campidoglio l'8 alle 11.