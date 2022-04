Cronaca di Torino, semina il panico in via Pietro Micca con una pistola giocattolo: denunciato

E’ stato un Commissario della Polizia Locale fuori servizio ad intervenire e attivare i soccorsi dopo essersi accorto di quanto stava accadendo ieri pomeriggio sotto i portici di via Pietro Micca, dove

Un uomo armato di una pistola (poi rivelatasi un giocattolo) ha seminato il panico, ieri, sotto i portici di via Pietro Micca, quando ha iniziato a minacciare i passanti e le auto in transito.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un commissario della polizia locale fuori servizio, che è immediatamente intervenuto allertando i colleghi.

Nessuno poteva immaginare, in quel momento, che l'arma usata dall'uomo fosse in realtà un revolver giocattolo, ragione per cui il panico ha travolto le persone che intorno alle 15.00 si sono trovate a transitare davanti a uno dei caffè storici di Torino, all’altezza di Piazza Solferino. Sono stati veri e propri attimi di paura in cui alcuni passanti si sono gettati a terra, mentre altri si sono dati immediatamente alla fuga, urtando altre persone o attraversando improvvisamente la strada. Alcune auto in transito, per sfuggire alla minaccia della pistola puntata, hanno effettuato manovre repentine e pericolose.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie del Reparto Radiomobile e del Reparto Operativo Speciale attivate direttamente dal Commissario fuori servizio che ha preso anche parte all’operazione in maniera attiva, nessuno si è fatto male e l’uomo è stato immediatamente bloccato e disarmato prima che il panico prendesse il sopravvento.

Si tratta di un trentenne di nazionalità rumena con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. A suo carico anche diversi arresti e un periodo di detenzione in carcere.

L’uomo, al termine degli accertamenti di rito presso il Comando di via Bologna, è stato indagato a piede libero per il reato di minaccia con l’aggravante dell'uso di un arma, mentre l’arma giocattolo, priva del prescritto tappino rosso, è stata posta sotto sequestro.