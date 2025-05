I vigili del fuoco alla ricerca di una persona nel fiume Stura

Proseguono senza sosta da ieri sera, 8 maggio, le operazioni di ricerca presso il ponte Amedeo VIII, periferia nord di Torino, di una persona che secondo i cittadini che hanno effettuato la segnalazione sarebbe caduta nelle acque del fiume Stura. L’allarme ai vigili del fuoco è stato dato da un passantr.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei distaccamenti cittadini e della sede centrale del comando provinciale, supportate dai nuclei specialistici. In particolare, sono in azione i sommozzatori per le ricerche subacquee, il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) per le manovre in ambiente complesso, e il Sapr, incaricato del sorvolo della zona con droni per individuare eventuali tracce dall’alto.

Le condizioni del fiume e la scarsa visibilità stanno rendendo le operazioni particolarmente delicate. I soccorritori stanno battendo palmo a palmo l’area, nella speranza di ottenere al più presto informazioni concrete. Non sono ancora stati trovati elementi certi che confermino la presenza di una persona dispersa, ma le attività proseguiranno fino a nuovo ordine.