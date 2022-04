A Torino novità per le concessioni di immobili a enti no-profit

A Torino novità per le concessioni di immobili ad enti no profit. Martedì la Giunta Lo Russo, su proposta della vicesindaca Michela Favaro , ha approvato un nuovo regolamento. Ora le proposte progettuali di Onlus o altre realtà che chiedono l'assegnazione di palazzi o beni della Città “ verranno valutate dalle singole Unità Organizzative competenti per materia, poi sottoposte al vaglio di un gruppo di lavoro interdivisionale, e successivamente all’attenzione della Giunta ”. Se l'immobile è di competenza delle Circoscrizioni saranno queste ultime a occuparsi di tutto il procedimento.

Il rinnovo delle concessioni, come spiega Favaro, "sarà sottoposto alla valutazione del Gruppo Interdivisionale e dovranno essere pubblicate in modo tale da permettere ad altri soggetti di presentare proposte di analogo contenuto progettuale per l’utilizzo del bene". Il nuovo Regolamento individua poi i criteri per l'assegnazione del bene come "la rilevanza dei fini istituzionali, l’impatto sociale, la possibilità e modalità di fruizione da parte dei cittadini dei beni assegnati, il grado di innovazione della proposta, il livello di sostenibilità in termini ambientali, sociali ed economici, il livello di affidabilità del soggetto e il suo radicamento sul territorio".

20 punti per la sostenibilità finanziaria