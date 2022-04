Perturbazioni dalla Spagna, nuvole nere su Iveco: cassa integrazione a Torino per i rallentamenti di Madrid

Mentre a Mirafiori ci si confronta sul futuro di Stellantis, nuvole nere all'orizzonte di Iveco Group, provenienti dalla Spagna. Ad annunciarle sono i sindacalisti di Fiom-Cgil, che segnalano uno stop in cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Driveline di Torino dal 4 al 15 aprile, mentre i lavoratori dello stabilimento Motori si fermeranno solo fino all'8 aprile.



"La causa della sospensione è determinata, secondo quanto comunicato dall’azienda, dalla temporanea necessità di adeguare i volumi produttivi ai ridotti ordini dello stabilimento cliente di Madrid - dicono da Fiom - che ha a sua volta dovuto effettuare delle sospensioni dell’attività lavorativa a causa della mancanza di componenti necessari per l'ordinaria produzione e, in particolare, delle centraline elettroniche, stante l'interruzione delle forniture da parte di Bosch (azienda leader nel settore) e dell'impossibilità di reperire sul mercato fonti di approvvigionamento alternativo".



Ancora una volta, dunque, sul banco degli imputati sale la carenza dei semiconduttori, che si è sviluppata dall'inizio dell'emergenza Covid e che ancora adesso fa sentire i suoi effetti sulla filiera globale. "Siamo al ritorno di un utilizzo importante della cassa integrazione nel territorio metropolitano di Torino - commenta Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil -. Neppure il veicolo industriale può considerarsi al riparo. La mancanza, da vari decenni, di politiche industriali nel nostro Paese sta emergendo con forza, e l’abbandono della