Il Circolo del Lettori celebra la Festa della Liberazione

Il 25 aprile è non soltanto la festa della Liberazione ma anche e forse soprattutto il momento simbolo di quei valori che sono al cuore del nostro presente. Riflettere oggi sulla memoria di quell’evento storico e su tutto ciò che lo ha preceduto significa anche interrogarsi sulla nostra idea di libertà. Aprile al Circolo dei lettori è un mese che vuole indagare sul vero significato di questa importante parola ragionando in senso lato sul concetto: c'è Gianni Vernetti (7/4) che in Dissidenti (Rizzoli) racconta storie di donne e uomini che lottano contro i regimi, interviene Paolo Nori (13/4) con Armando Buonaiuto, una dialogo intitolato Chi ha paura di Dostoevskij? perché la cultura si trasmetta sempre libera, gentile e inesorabile, Marco Magnone (26/4) con La guerra di Celeste (Mondadori) ci parla di una storia di famiglia, che si mescola con la storia di un Paese, l’incontro è dedicato alle scuole. Sono tre gli appuntamenti dedicati a Beppe Fenoglio, in collaborazione con ISTORETO e Centro studi Beppe Fenoglio: Le opere di Fenoglio e la Resistenza (27/4, Polo del '900), Piero Negri Scaglione (27/4) con Questioni private (Einaudi) sulla vita incompiuta dell'autore piemontese, Lettere di Fenoglio testimonianze di una personalità sfuggente e fascinosa con Elena Varvello (28/4) a partire dal libro Einaudi. Infine Luciano Canfora (29/4) a cercare di delimitare (o meno) i confini della libertà.

Per info e programma completo: https://torino.circololettori.it/