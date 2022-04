Il 30 giugno Elisa, il 16 luglio Irama: due big italiani protagonisti della nuova edizione di Stupinigi Sonic Park

La nuova edizione di Stupinigi Sonic Park, la kermesse musicale ospitata nella residenza sabauda del Comune di Nichelino, si arricchisce di due nuove date di prestigio, con big della canzone italiana recentemente protagonisti al Festival di Sanremo: giovedì 30 giugno sarà protagonista Elisa, mentre sabato 16 luglio toccherà a Irama.

Elisa canta per l'Onu e lo sviluppo sostenibile

Questa estate Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia. Al Sonic Park la cantautrice friulana arriverà il 30 giugno: la location piemontese è stata scelta per lo straordinario valore storico, naturale e paesaggistico e il concerto è ideato e realizzato su un rigido protocollo di basso impatto ambientale.

E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’Onu ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l'azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

Irama a Stupinigi dopo aver fatto incetta di premi

Dopo gli annunci di Achille Lauro (3 luglio), Kasabian (5 luglio), Litfiba (9 luglio), Marracash (12 luglio), Lp (17 luglio) e Ben Harper (19 luglio), nel giorno della conferma della presenza di Elisa, Stupinigi Sonic Park annuncia un altro big della musica italiana. Reverse Agency in collaborazione con Vivo Concerti presenta il prossimo 16 luglio uno dei campioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Irama.

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.