I Kasabian prima data dell'estate 2022 di Stupinigi Sonic Park

Sonic Park Stupinigi ritorna nel parco interno della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino. Dopo la “limited edition” dell’estate 2021 la quarta edizione del festival si terrà a luglio nell’area di 15.000 mq nota per essere diventata una delle location preferite dai più importanti nomi della musica italiana e internazionale.



Reverse Agency propone per l’estate 2022 in questo luogo straordinario, scoperto alla musica, un cartellone ricco di generi musicali diversi che renderanno Torino una delle destinazioni più importanti dell’estate musicale italiana.



Il primo annuncio della nuova edizione del Festival conferma la mission di Sonic Park Stupinigi: il 5 luglio l'appuntamento è con una delle band più iconiche del brit rock, i Kasabian. La prevendita partirà lunedì 24 gennaio.