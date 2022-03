Conferenza Stato-Regioni, Protopapa: "Peste suina e crisi del comparto lattiero caseario al centro delle politiche agricole"

Oggi a Roma durante la Commissione politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni, l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa ha partecipato all’incontro con il Ministero dell’ambiente, alla presenza del sottosegretario Vannia Gava, dove è stato focalizzato il problema della fauna selvatica sul territorio nazionale e sui territori coinvolti dalla peste suina africana.

“Abbiamo sottoposto al sottosegretario il grave problema soprattutto della gestione dei cinghiali che interessa il Piemonte, mettendo in evidenza i limiti d’azione che ci vengono imposti a parità di tutto il territorio nazionale. Abbiamo bisogno di soluzioni pratiche ed emergenziali e non solo teoriche rivolte sia per le zone interessate dalla peste suina africana che in quelle libere. L’esasperazione dei territori e delle aziende agricole piemontesi ha raggiunto livelli insostenibili e non si può più attendere anche perché riscontriamo continue difficoltà per poter attuare quello che noi riteniamo utile per risolvere questa emergenza”, ha sottolineato l’assessore Protopapa.

In Commissione politiche agricole è stato poi affrontato un altro importante argomento, la crisi del comparto del latte. “I costi delle materie prime e dei beni di consumo stanno aumentando in modo esponenziale e in tutte le regioni italiane – prosegue l’assessore Protopapa – Pertanto in qualità di rappresentanti regionali abbiamo proposto un momento d’incontro, nella forma di stati generali tra le Regioni, con l’obiettivo di creare un documento comune che prenda in considerazione la situazione critica in atto e che sia a tutela delle aziende agricole colpite dai continui rincari delle materie di base, con l’effetto di determinare l’aumento in modo sconsiderato del costo di produzione”.