Elezioni comunali di Chivasso, Gavazza (Lega Salvini): "Ho deciso di non candidarmi e di portare il contributo al mio partito attraverso il voto diretto alla lista"

“Ed è per questo che, molto umilmente, ho deciso di non candidarmi e di portare il contributo al mio partito attraverso il voto diretto alla lista. Per dare a tutti la possibilità di fare un bel risultato, di farsi conoscere, di rappresentare con una visione nuova e giovane, Chivasso e le sue frazioni - prosegue Gianluca Gavazza, consigliere regionale del territorio del gruppo Lega Salvini Piemonte -. Questo è il mio regalo ai giovani che si sono tanto impegnati in questi ultimi due anni a tenere la sezione aperta, a fare gazebi, ad esserci. Accanto, l'esperienza dei "senior" della sezione cui potranno sempre chiedere e farsi sostenere. Io sono e sarò il loro consigliere regionale di riferimento. Orgoglioso di tutti loro”.