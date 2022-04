Il pubblico dei giocatori online nel 2022 e a cosa giocano gli italiani?

Quanti anni ha il giocatore medio? Dove si gioca di più? Uomini o donne giocano più spesso? Quali giochi scelgono gli italiani? Rispondendo a una serie di queste domande, puoi scoprire chi è il pubblico di destinazione dei playground online.

I casinò online e le scommesse sportive sono un settore in rapida evoluzione, dinamico e, soprattutto, redditizio. Le continue innovazioni tecnologiche e le normative in evoluzione in tutto il mondo ne fanno una delle attività più attraenti in cui ogni giorno porta una nuova sfida o una nuova opportunità. Ma soprattutto, il fatturato globale del settore raggiungerà i 100 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Dopo gli eventi del 2020, quando il mondo è precipitato nell'autoisolamento forzato, l'industria dell'iGaming non è stata colpita come altre industrie e ha persino approfittato della chiusura degli stabilimenti terrestri.

Ma nonostante il fatto che il gioco d'azzardo online sia un settore unico, un principio di business di base è lo stesso per il gioco d'azzardo, la vendita al dettaglio, la musica, la moda e qualsiasi altra attività: per avere successo, devi conoscere il tuo cliente.

Una chiara comprensione del pubblico di destinazione è particolarmente importante per gli operatori dei casinò online vincenti e piattaforme di scommesse sportive che integrano software di gioco. Ecco perché i loro specialisti studiano costantemente il “ritratto”+ di un potenziale giocatore e la sua psicologia, cercando di soddisfare le esigenze di tutti coloro che si sono rivolti al piattaforme di giochi.

Chi sono i giocatori d’azzardo?

Non esiste un unico ritratto del giocatore medio. Ma, mentre i dettagli variano da paese a paese, questi due fatti sembrano ad essere comuni ai casinò online e alle scommesse sportive: i giocatori abituali sono i maschi di età compresa tra 18 e 35 anni. Allo stesso tempo, la differenza tra le quote di donne e uomini è piccola, solo circa 1%.

In termini di età, i giocatori più anziani, in particolare quelli di età pari o superiore a 60 anni, preferiscono le sale offline.

Tassi di partecipazione globali

Ci sono diversi motivi per cui la partecipazione al gioco varia in tutto il mondo. In alcuni paesi dove il gioco d'azzardo non è contro i valori culturali, è diffuso, il che si riflette nel gran numero di giocatori. E anche nei paesi in cui il gioco d'azzardo è proibito dalla legge, molti giocatori visitano piattaforme di gioco offshore.

L'Europa, per certi versi il mercato più grande del mondo, mostra un livello molto alto di partecipazione al gioco d'azzardo. Il rapporto 2019 della European Gambling and Betting Association afferma che 16,5 milioni di europei hanno scommesso su qualsiasi cosa nel 2018. È interessante notare che, tra tutti i paesi della Svezia, la maggior parte delle attività di gioco si svolge online: quasi il 60% di tutte le scommesse sono state effettuate su Internet. Con il 34% dell'intero mercato europeo, il Regno Unito è uno dei più grandi mercati del mondo. Secondo i rapporti di ricerca UKGC, i tassi di coinvolgimento online crescono ogni anno. Uno studio del 2020 ha mostrato che il 47% degli intervistati aveva giocato nelle ultime quattro settimane e il 21% lo aveva fatto online.

Il gioco d'azzardo è molto comune in Asia. E anche se potrebbero non esserci statistiche ufficiali, è risaputo che il gioco d'azzardo è molto popolare in Cina. Allo stesso tempo, quasi tutte le forme di gioco d'azzardo sono vietate lì e un numero enorme di progetti offshore dalle Filippine serve giocatori cinesi.

A cosa giocano in Italia?

Gli utenti di casinò online e scommesse sportive hanno gli stessi gusti delle loro controparti offline. Le preferenze del giocatore e i livelli di coinvolgimento variano in base alla regione.

In Italia nel 2021 le scommesse hanno raggiunto i 107,5 miliardi di euro.

I giocatori italiani scelgono le slot machine per giocare, tanto vero che il fatturato delle slot machine si avvicina ai 50 miliardi di euro. Tale popolarità delle slot può essere spiegata dalla loro semplicità, che non richiede abilità speciali. Anche un principiante può capire come funzionano le slot machine. A seguire vengono i giochi da tavolo come il blackjack, la roulette e il baccarat e le scommesse su sport come il calcio.