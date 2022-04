Centri sociali a Torino, Fratelli d’Italia a Lamorgese: “Vanno sgomberati, basta voltarsi dall’altra parte”

Sgomberare i centri sociali, sinonimo di criminalità e terrorismo. E’ la richiesta perentoria che Fratelli d’Italia fa pervenire al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

A battere i pugni sul tavolo, chiedendo un maggior rispetto della legalità, la deputata Augusta Montaruli, l’assessore regionale Maurizio Marrone e Francesco Lollobrigida, vice capogruppo di Fdi alla Camera dei Deputati. I tre esponenti di Fratelli d’Italia hanno commentato così l’arresto avvenuto ieri di un terrorista ambientalista, cresciuto in un ex centro sociale torinese, capace di fabbricare bombe e pronto a colpire.

“Ci sono luoghi di criminalità organizzata in cui serpeggiano componenti che poi sfociano nel terrorismo. Dove c’è criminalità, lo stato deve agire senza girarsi dall’altra parte. Soprattutto se si sa che in alcuni luoghi si promuovono attività illecite di qualsiasi genere. Non possono esserci zone franche” attacca Lollobrigida. “La politica - prosegue il vice capogruppo - vive nei salotti delle città, serena e tranquilla. Guarda, discute con grande spirito di libertà. I centri sociali sono zone franche, luoghi che in questa città rappresentano un modello negativo. Serve dare alle forze dell’ordine gli strumenti per riportare la legalità”.

Montaruli: “Inquietante vivere dove qualcuno fabbrica bombe. Serve massima attenzione ”

Ancora più netta Augusta Montaruli, deputata Fratelli d’Italia, che da anni chiede di utilizzare il pugno di ferro: “Il sospetto terrorista ieri arrestato faceva parte dell’Asilo Occupato, centro sociale che Fratelli d’Italia aveva chiesto di sgombrare e solo grazie a noi è stato poi realmente sgombrato. Poi però quell’occupazione si è spostata: chiediamo che ci sia massima attenzione da parte del ministro Luciana Lamorgese. I fatti di ieri dimostrano che ci sia un pericolo di correlazione tra atti terroristici e centri sociali, non è ammissibile. L’unica ammissione è lo sgombero”. “Mi inquieta vivere in una città dove una persona voleva fabbricare una bomba, ma a differenza del ministro Luciana Lamorgese non casco dal pero oggi” conclude Montaruli.

Marrone: “Vendere gli immobili occupati abusivamente”

Maurizio Marrone, oggi assessore alle Politiche Sociali Regione Piemonte, propone anche una soluzione a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: “Il Comune tempo fa aveva approvato un mio vecchio ordine del giorno che impegnava Palazzo Civico a vendere o mettere all’asta gli immobili occupati abusivamente. Andrebbe attuato, perché una volta passato di proprietà a un privato, la sollecitudine delle forze dell’ordine nell’attuare gli sgomberi sarebbe più efficace e l’atto porterebbe ulteriori risorse nelle casse del comune, che sappiamo essere in rosso totale”.