"Project acronym: cross mobility", in Comune accolti i delegati di alcune municipalità greche

Questa mattina dodici funzionari e rappresentanti provenienti da tre città greche Paionia, Pylaias-Chortiatis, Ilioypolis, hanno partecipato all’evento Project Acronym: Cross Mubility, organizzato dalla società eConsulenza, in collaborazione con Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Piemonte, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ Ka1 Mobility Vet.

Si tratta di un programma che consente alle persone di qualsiasi età di accrescere le proprie conoscenze e competenze anche grazie agli scambi multiculturali in altri Paesi dell’Unione Europea. In particolare, i delegati sono giunti a Torino per acquisire conoscenze ed esperienze sull’organizzazione di servizi specifici.

L’incontro si è svolto a Palazzo Civico con l’assessora al Lavoro, Polizia Municipale e Politiche per la sicurezza, Gianna Pentenero e alcuni dirigenti e funzionari comunali: Alessandro Parigini, comandante vicario della Polizia Municipale, Gianfranco Todesco, responsabile reparto investigazioni tecnologiche della Polizia Municipale e Melina Murabito, responsabile delle politiche per l’occupazione.

Tre le tematiche affrontate i progetti europei legati alla safety and security dei grandi eventi; le politiche di sicurezza e le azioni in merito alle politiche attive del lavoro.

“Momenti di condivisione come quelli di oggi sono importanti per testimoniare come mettere insieme esperienze diverse, costituisca un piccolo mattone per un dialogo di pace, di cui abbiamo grande bisogno” ha sottolineato Pentenero, che ha aggiunto: “Ringrazio le Pro Loco per l’attività che quotidianamente svolgono nelle città, promuovendo il territorio in cui la comunità trova una opportunità di dialogo e crescita. L’incremento delle loro azioni in questi anni, inoltre, ha favorito ulteriormente lo sviluppo delle nostre realtà” ha sottolineato l’Assessora.

Oggi le Pro Loco costituiscono una rete nazionale che conta 6mila associazioni.

Toccando il tema della sicurezza è stato posto l’accento sull’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di nuovi approcci per rispondere ai cambiamenti sociali e mantenere alti gli standard dei servizi rivolti ai cittadini. In particolare l’obiettivo è garantire sicurezza in occasione di grandi eventi e nella quotidianità attraverso iniziative come, per esempio, il contrasto alla violenza di genere con l’istallazione a bordo dei mezzi pubblici di una strumentazione innovativa per bloccare le molestie sessuali.

Per quanto riguarda il lavoro la Città attraverso il Centro Lavoro Torino offre ai cittadini un aiuto per trovare un impiego grazie a servizi di accoglienza, informazione e orientamento e attività di formazione con percorsi di accompagnamento lavorativo a cui si affianca l’inserimento di persone svantaggiate e con disabilità.

Contestualmente propone alle imprese servizi gratuiti di ricerca e selezione del personale e consulenza sui finanziamenti e sulle relative modalità di accesso.