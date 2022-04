Pioggia e cielo coperto, un weekend dal sapore quasi invernale attende Torino e provincia

Una massa d'aria fredda entrata dalla Valle del Rodano ha creato una profonda zona di bassa pressione destinata a portare rovesci di pioggia ed isolati temporali. L'aria fredda in quota favorirà un calo delle temperature ed il possibile ritorno delle nevicate in quota. L’inizio del mese di Aprile inizia a mostrare i primi strappi stagionali con finalmente l’arrivo di precipitazioni più consistenti a carattere temporalesco.

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali che dalla Liguria di ponente si estenderanno a tutto il Nord Ovest. Pioggia sul torinese in mattinata, con maltempo in attenuazione dal pomeriggio. Cielo irregolarmente nuvoloso per la giornata di domenica.

Possibili gelate notturne. Termometro su valori più invernali in Piemonte: minime in pianura intorno 3-4°C e massime 10-12°C. In pianura venti moderati da est.