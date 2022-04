Lo Russo “promuove” il nuovo sovrintendente del Teatro Regio: “Jouvin nomina prestigiosa”

Il sindaco Stefano Lo Russo , presidente del Consiglio di Indirizzo del teatro, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Jouvin in un ruolo così delicato su una rosa di ben 25 candidati: “ Si tratta - ha sottolineato – di una nomina prestigiosa perché abbina a una formazione economica una robusta carriera professionale e una lunga esperienza nei teatri d'opera, consolidata a Lione e poi a Parigi. Nel corso degli anni, inoltre, ha dimostrato una spiccata attitudine a ruolo di responsabilità come questo nonostante la giovane età anagrafica ”.

Adesso, per il Regio si aprirà un altro capito della propria storia, un capitolo in cui le parole d'ordine saranno 'armonia' e 'futuro': “Jouvin - ha proseguito il primo cittadino – può rappresentare, anche in virtù della precisa e rigorosa selezione portata avanti dal Consiglio, una nuova fase del nostro teatro. A guidarci sarà uno spirito rinnovato e positivo, basato su 3 esigenze fondamentali: riportare serenità, condizione fondamentale per lavorare nel mondo della cultura, dare stabilità nel governo dell'ente con orizzonti temporali lunghi, e dare una prospettiva in un'ottica di consolidamento nazionale e internazionale”.