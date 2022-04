StraLooonga: dalla Palazzina di Stupinigi alla Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, 20 km di camminata tra arte e natura

Una camminata tra arte e natura, per un connubio tra storia e sport che accomuna ben sette comuni della provincia di Torino: la prima edizione della StraLooonga, in programma domenica 10 aprile, consentirà di andare dalla Palazzina di Caccia, attraverso il Parco naturale di Stupinigi, fino alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, lungo il Sangone, con il Castello di Rivalta, il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea e la collina morenica come tappe intermedie.

Venti chilometri e sette Comuni coinvolti

La StraLooonga, alla sua prima edizione, è una camminata di più di 20 chilometri tra arte e natura che attraversa ben 7 comuni: Nichelino, Beinasco e Orbassano, tutti nel Distretto Reale di Stupinigi, e poi Rivalta, Rivoli, Rosta, Buttigliera Alta, con ristori lungo il percorso e polentata finale. Sono ammessi tutti i tipi di camminata - dalla semplice passeggiata alla camminata veloce, dal fitwalking, al nordic walking – ma non la corsa: la StraLooonga, infatti, non è per sportivi agonisti ma è aperta a tutti i camminatori, gli escursionisti, le famiglie e i neofiti.

Il cammino nella natura, tra le bellezze e le peculiarità del territorio, unisce due luoghi simbolo del Piemonte, nel patrimonio culturale della Fondazione Ordine Mauriziano e della Regione Piemonte: la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, con la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, raro esempio dello stile gotico internazionale che conserva un mirabile ciclo di affreschi di Giacomo Jaquerio, il maggior rappresentante della pittura tardo gotica in Piemonte, e l’imponente pala d’altare di Defendente Ferrari.

Biglietti scontati per visitare la Palazzina

In occasione della StraLooonga, la Fondazione Ordine Mauriziano promuove biglietti di ingresso scontati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso: 1 euro lo stesso giorno a Ranverso (2,50 euro fino al 10 maggio), 5 euro a Stupinigi per un intero mese.

L’idea della StraLooonga nasce dalla MandriaLooonga, in programma dalla Reggia di Venaria al Ponte del diavolo di Lanzo, entrambe riunite nel progetto ReaLooonga di camminate alle riserve naturali e alle residenze reali del Piemonte.

In caso di maltempo appuntamento spostato al 25 Aprile

Quota di partecipazione: 20 euro – 12 euro, 6/13 anni – gratuito 0-5 anni. La quota comprende: punti ristoro (acqua, frutta, snack, integratori) lungo l’intero percorso, polenta e salsiccia finale; pacco camminata con gadget e prodotti offerti dagli sponsor; diploma personalizzato di partecipazione; navetta per il rientro a Stupinigi.

La sacca di partecipazione potrà essere ritirata a partire da venerdì 7 nel pomeriggio da SportLand, nel complesso MondoJuve oppure la domenica mattina al punto di ritrovo. La partenza è tra le ore 8 e le 9 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. In caso di maltempo la StraLooonga verrà rinviata a lunedì 25 aprile.

Annunciata la presenza dell'ex olimpionica ucraina Iryna Lishchynska

Annunciata alla partenza della StraLooonga anche Iryna Lishchynska, atleta olimpica ucraina, così come Elisabetta Artuso, mezzofondista italiana. La Lishchynska nel 2007 vinse la medaglia d’argento ai Mondiali di atletica leggera di Osaka nei 1.500 metri ed l’argento, nel 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino nella stessa specialità. L'atleta è fuggita dal suo Paese nelle scorse settimane, dopo l'inizio del conflitto.