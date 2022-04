Torino, Martone torna nel "suo" Stabile con un testo che rivaluta il talento di Goliarda Sapienza

Passionale e autentica, Goliarda Sapienza (1924-1996) fu tanto ignorata in vita quanto oggi è celebrata come una delle più interessanti autrici italiane. Dalla militanza partigiana fino alla lotta intima contro la depressione, la storia e la raffinata intelligenza di questa attrice e autrice sono oggi al centro dello spettacolo "Il filo di mezzogiorno", uno dei suoi testi più celebri, in scena al Teatro Carignano dal 5 al 14 aprile.

La regia è affidata a Mario Martone, che torna così ospite del Teatro Stabile di Torino che lo ha visto impegnato molti anni, dal 2007 al 2017, nel ruolo di direttore. Proprio sotto di lui, tra l'altro, lo Stabile ha affrontato il percorso che gli ha permesso di diventare Teatro Nazionale.

Protagonisti in scena sono Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco. Mentre l'adattamento alla scena del testo della Sapienza, nato negli anni Sessanta e non pensato per il palcoscenico, è di Ippolita di Majo.

"Goliarda Sapienza era una donna fuori da tutti gli schemi e anche dalle ideologie politiche del suo tempo: ha combattuto la sua battaglia prima partigiana, poi femminista, sempre controcorrente, sempre contro il conformismo, e lo ha fatto con tutti i mezzi che aveva a disposizione, primo fra tutti la scrittura", ha spiegato la compagnia, presentando lo spettacolo. "Il filo di mezzogiorno è il suo libro autobiografico e scandaloso, che ripercorre con lucidità e una straordinaria dovizia di particolari il suo percorso psicanalitico".