Gtt, tagli al nuovo appalto pulizie. I sindacati: "Così i lavoratori guadagneranno ancora meno"

Tre ore di presidio davanti allo stabilimento San Paolo di Gtt di corso Trapani , all'angolo con via Monginevro. È la protesta scelta dai lavoratori di Spd e Idealservice , le società che operano nell'appalto GTT per le pulizie di bus e strutture dell'azienda del trasporto pubblico torinese.

A preoccupare, in particolare, il nuovo bando d'appalto che prevedere la diminuzione della base d'asta di oltre il 22% e l'eliminazione di gran parte del servizio notturno (che di fatto taglia del 30% gli stipendi di chi opera). " Condizioni che andranno a incidere in maniera pesante sulle attuali retribuzioni dei lavoratori - dicono i sindacati - peraltro in gran parte già regolati da un contratto part time. Le istituzioni devono intervenire ".

" In tutto sono oltre 200 persone, compresa la metropolitana - dice Orazio Colapietra , segretario generale Uiltrasporti Piemonte - Il nuovo appalto entrerà in vigore per fine aprile ".

"Ci sono dubbi anche sulla clausola sociale - aggiunge Enea Schipano, di Filcams CGIL - e il rischio è che alcuni rimarranno senza lavoro. Oltre a valori in continuo ribasso, mentre siamo in un periodo in cui la pulizia e la sanificazione non sono elementi marginali".

La denuncia: "Tornati indietro di 15 anni"

"Siamo tornati indietro di quasi 15 anni e c'è gente che sono quasi 30 anni che lavora qui - conclude Pasquale Motolo, di Fisascat CISL - Se non avremo ascolto penseremo ad altre iniziative e coinvolgeremo anche il Comune".

Gtt: Valore economico in linea col passato, nessuna riduzione del personale

Diversa la posizione dell'azienda, secondo la quale il valore economico triennale dell’appalto (21.504.000 euro) non include la parte del servizio ferroviario - non più esercita da GTT -, ma resta sui livelli del precedente appalto (21.916.243,75 euro), compreso il servizio ferroviario. Distribuendo il valore del precedente appalto triennale sul singolo anno di applicazione si arriva a circa 7 milioni di euro, valore allineato a quello stimato per il triennio 2022-2024. "Non sono quindi previste riduzioni del personale impiegato per l’esecuzione del nuovo contratto", recita una nota ufficiale. E ancora "Le attività di sanificazioni proseguiranno nonostante la cessazione dello stato di emergenza", mentre l’aggiudicazione della gara "avverrà adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 70 punti, dei 100 disponibili, alla valutazione qualitativa dell’offerta (solo 30 punti saranno assegnati al prezzo offerto)".