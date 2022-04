A Gravere c’è il Presepe di Pasqua

All’interno della bellissima Certosa della Madonna della Losa a Gravere, in provincia di Torino, è stato allestito Il “PRESEPE DI PASQUA”. La Madonna della Losa ha origini lontane, intorno all’anno 1189 e prende il suo nome dai suoi abitanti, i monaci certosini, che, per una serie di vicessitudini si spostarono nel 1198 in altra sede. Nel 1432 divenne una cappella consacrata alla Madonna. Al suo interno, nell’antico oratorio dei monaci, è situato il ciclo affrescato dedicato ai Dodici Apostoli. Questo luogo così suggestivo e ricco di storia merita davvero una visita e quale occasione migliore se non il Presepe di Pasqua?

Le visite sono aperte a tutti per poter ammirare questa magica creazione da sabato 9 aprile a Lunedì 18 Aprile e poi ancora da Sabato 23 Aprile a lunedì 25 aprile, tutti i giorni dalle 11,00 alle 18,30.

A partire da sabato 30 aprile, invece, il Presepe sarà visitabile tutti i fine settimana (sabato e domenica) dalle ore 11,00 alle ore 18,30.

Importante: in caso di condizioni meteo avverse la Certosa rimane chiusa.

Per informazioni chiama: 333.92 94 547

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Fedelissimi-della-Losa-226003854169104