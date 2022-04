Atp Finals: 221 giorni al via. Ipotesi 95% di capienza al Pala Alpitour: 140 milioni di ricadute economiche sul territorio

Le proiezioni per il futuro però sono ancora più ottimistiche, considerando che nel 2021 la pandemia aveva imposto la capienza al Pala Alpitour del 60%, anziché al 75% come speravano gli organizzatori. Le stime per quest'anno senza Covid, cioè con il pubblico al 95% sugli spalti, sono di 140 milioni di euro. Ben 38 mln in più di quest'anno. E le premesse perché si realizzi sono buone. Come sottolineato da Marco Martinasso, direttore di Fit Servizi, a maggio "ci saranno gli Internazionali di Roma e la capienza è al 100%". E su quest'ultimo aspetto il 2021 era stato segnato da polemiche importanti: con la limitazione del pubblico imposta dal Cts, una parte dei 120 mila biglietti già venduti era stata annullata e rimborsata.

Soddisfazione al 90%