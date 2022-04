Atp Finals 2022, Torino porta la passione in giro per la città. E sogna eventi in "piazza Berrettini"

Otto piazze o luoghi di Torino protagoniste delle Atp Finals 2022, tanti quanti i migliori tennisti al mondo che si sfideranno al Pala Olimpico. È questa l'ipotesi a cui sta lavorando il settore Grandi Eventi del Comune, guidato dall'assessore Mimmo Carretta, che oggi è intervenuto alla presentazione dei dati sulle ricadute economiche e previsioni future dell'evento sportivo.

Evento diffuso in città

"Sono numeri esaltanti - ha commentato Carretta - per Torino, che ha una grandissima voglia di crescere aggrappandosi a tutte le occasioni che le permettono di guardare al futuro con serenità". E l'esponente della Giunta, come ha voluto sottolineare, punta a diffondere maggiormente le Atp Finals sul territorio. "Vogliamo allargare la narrazione - ha sottolineato - a piazze, palazzi, parchi e tutto quello che di bello possiamo mostrare. Stiamo lavorando con tutti gli attori del territorio per creare una mappa della città". Nel 2021 in piazza San Carlo era stato realizzato l'Atp Fan Village, dove si erano registrati parecchi problemi. A causa della pioggia battente di quei giorni, le passerelle ricoperte di moquette si erano inzuppate d'acqua. Gli sponsor avevano dovuto ricoprire una parte delle scale con teloni verdi, rendendo non utilizzabile quell'accesso.

Piazza Sinner o Zverev

Da più parti si erano poi sollevate critiche sul mancato coinvolgimento del capoluogo piemontese nello spirito delle Atp Finals, a partire dal sindaco Stefano Lo Russo durante la campagna elettorale. Se comunque resta confermata piazza San Carlo, Palazzo Civico sta lavorando per creare più luoghi e spazi diffusi per ospitare eventi collaterali. L'idea è di averne appunto otto, come i tennisti in gara. Il pubblico ed appassionati della disciplina potranno magari assistere ad un'iniziativa o concerto in una piazza o palazzo rinominato per l'occasione Novak Djokovic o Alexander Zverev, trionfatore dell'edizione 2021.

Ricca: "Due tennisti italiani alle Atp 2022"