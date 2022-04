I taxisti torinesi spostano a Milano la loro protesta contro il Ddl Concorrenza

Non accenna a placarsi la rabbia dei taxisti torinesi, che proseguono la loro protesta contro il Ddl concorrenza del Governo.

Tre giorni di manifestazioni e proteste

Lunedì mattina era stata bloccata la tangenziale, con centinaia di auto che viaggiavano a passo d'uomo, ieri diversi taxisti hanno preso parte alle manifestazioni di protesta che hanno accompagnato la visita a Torino del premier Mario Draghi.

Oggi, 6 aprile 2022, alcune centinaia di auto si sono radunate verso le 9 all'esterno dello Juventus Stadium: alcuni taxisti hanno poi deciso di organizzare presidi all'aeroporto e alla stazione, mentre circa 200 mezzi sono partiti, imboccando la tangenziale (ma stavolta a velocità sostenuta) con destinazione Milano, per unirsi ai colleghi in arrivo da altre città per proseguire la protesta contro il Governo.

Alla fine della giornata, però i taxisti hanno deciso di riprendere il lavoro, dopo tre giorni di proteste e scioperi, "in considerazione del fatto che città come Milano, Roma, Napoli, Bologna e Firenze non si sono fatte carico di manifestare astenendosi dal lavoro per ottenere lo stralcio dell’art. 8 DDL Concorrenza", come ha spiegato la nota ufficiale. "La lotta non finisce qui per non disperdere tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora".

Insomma, prossimamente sono attese nuove azioni e manifestazioni.