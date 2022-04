Diffamò per email l'amministratore di un condominio, 52enne condannata

Ha diffamato via email l'amministratore del condominio mettendo in dubbio la sua correttezza professionale. Questa accusa è costata a una torinese di 52 anni una condanna a 700 euro di multa, oltre al risarcimento del danno e all'intimazione a rimborsare con tremila euro le spese legali sostenute dalla parte lesa.

La sentenza del giudice di pace è stata confermata dal tribunale, nel 2021, e quindi resa irrevocabile dalla Cassazione. I fatti risalgono al maggio del 2018 e sono legati a un contrasto sull'entità delle spese richieste all'imputata (che parlò di conteggi "fasulli"). "L'amministratore è in seria difficoltà - si legge in un passo di un messaggio citato dai giudici - per non dire nei guai. Siamo arrivati alla resa dei conti e lui non può fare niente. Conosco un valido amministratore da proporre al condominio. Gli do una settimana di tempo per risolvere la questione e andarsene".

L'email era stata inviata solo a un altro condomino, il quale, secondo quanto si ricava dagli atti del processo, la avrebbe commentata con altri inquilini. Per la Suprema Corte, con quelle parole - da inquadrare nel contesto complessivo della vicenda - la donna tentò di "insinuare il dubbio circa la correttezza della condotta dell'amministratore" per "intaccarne la stima". Si tratta dunque di una diffamazione aggravata a mezzo internet.

Il destinatario dell'email, peraltro, asserì di "non avere mai creduto che le accuse della donna nei confronti dell'amministratore fossero fondate".