Incidente mortale a Cavour: condannato un 48enne di Bagnolo Piemonte

Uno scontro mortale a Cavour ha avuto il suo epilogo oggi in Tribunale a Torino. Un 48enne di Bagnolo Piemonte è stato condannato per aver causato la morte del giovane Luca Bonino, residente in paese.

Il 2 febbraio 2020, poco dopo le 8 di sera, in via Bagnolo, all’altezza del civico 66, c’è stato un tremendo scontro frontale tra un’Audi A3, guidata dal 30enne cavourese, e una Opel Zafira, condotta dal bagnolese. L’Audi è finita contro un manufatto in calcestruzzo e Bonino è deceduto sul colpo a causa dei traumi multipli.

L’uomo al volante della Zafira aveva un tasso alcolico di 2,164 grammi/l, oltre 4 volte il limite consentito dalla legge. E la perizia, commissionata dal sostituto procuratore, a cui ha preso parte un consulente dello studio 3A, incaricato dalla famiglia del cavourese, ha dimostrato come l’Opel procedesse a una velocità tra gli 85 e i 95 km/h, ben al di sopra del limite dei 50.

Oggi il giudice Elena Rocci ha condannato il bagnolese a 3 anni e 4 mesi di carcere, una pena ridotta in virtù del rito abbreviato, contemporaneamente ha disposto la revoca della patente e ha stabilito la provvisionale a favore dei congiunti costituitisi parte civile.

Bonino lavorava nell’impresa di famiglia, che esporta frutta all’ingrosso all’estero, ha lasciato la compagna e la figlia piccola, che oggi ha 3 anni. La sua scomparsa ha scosso il paese.