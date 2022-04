Dopo tre anni torna a Torino la Festa di via Luini

Ritorna dopo 3 anni di stop la festa "Via Luini in Bancarella", organizzata da Federeventi Piemonte in collaborazione con l’associazione commercianti di via Bernardino Luini.

La festa si terrà durante la giornata di domenica 10 aprile dalle ore 9 alle 19. La Circoscrizione 5, che patrocina l'iniziativa, sarà presente con un gazebo informativo. Negozi aperti, pedonalizzazione e bancarelle, presenza di associazioni sportive, sociali e culturali con esibizioni dal vivo, artigianato e prodotti tipici, giostre per bambini: saranno questi alcuni dei punti fermi della festa di via Luini.

Sin dalle 9 sarà possibile recarsi nei negozi della via e passeggiare tra le bancarelle extra-alimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità per una colazione o un pranzo di qualità. Largo anche agli stand allestiti dai commercianti, artigiani, produttori e hobbisti, con balli e musiche della tradizione Italiana.

Radio Jukebox in diretta dalla Festa dalle 9 alle 15 racconterà quello che avviene live con la simpatia e l’ironia del famoso conduttore Wlady. Durante l’arco della manifestazione la strada sarà pedonalizzata. Spazio anche ad animazioni nel corso del pomeriggio.