Protesta del sindacato Usb sotto la sede della Rai: "Il 22 sciopero e manifestazione a Roma"

Gli iscritti al sindacato Usb si sono radunati nel pomeriggio, sotto gli uffici della Rai di Torino, in via Verdi, per protestare contro l'intimidazione andata in scena il giorno precedente nella sede nazionale di Roma.

"Certe cose non ci fermeranno, continueremo a difendere la nostra organizzazione sindacale e tutte le lavoratrici, precari, disoccupati e inquilini che la supportano", hanno detto i manifestanti. "Le nostre uniche armi sono gli scioperi, i presidi, le manifestazioni, i picchetti antisfratto e le lotte che quotidianamente portiamo avanti. Lotte che spesso vengono censurate dai media e dalle maggiori testate giornalistiche, le quali ieri invece tutte si sono prodigate a diffondere la notizia del ritrovamento di una pistola nel water di uno dei bagni aperti al pubblico della nostra sede".