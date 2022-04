Leinì, operaio resta ferito da una barriera di cemento durante alcuni lavori stradali: trasferito in elicottero al Cto

Leinì, operaio resta ferito durante alcuni lavori stradali: trasportato in elicottero al Cto

Un operaio di 30 anni originario del Camerun, dipendente di una ditta di Volpiano che si occupa di segnaletica e barriere stradali, è rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile, a seguito di un incidente sul lavoro a Leini, lungo la statale 460 del Gran Paradiso.

L'uomo è stato colpito da una barriera in cemento nel corso di un intervento di manutenzione stradale all'altezza del ponte di via Pratonuovo. Soccorso dai colleghi è stato trasportato in elicottero al Cto dal personale medico del 118.

Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. I carabinieri ora stanno indagando sull'accaduto.