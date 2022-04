Bertolla si riappropria di un pezzo di storia: i "Genitori in gioco" inaugurano il rinnovato oratorio di San Grato Vescovo

L'occasione sarà domani, domenica 10 aprile, con una grande festa per i bambini delle materne e delle elementari della zona. Il quartiere Bertolla, Circoscrizione 6 di Torino quasi al confine con San Mauro, si riappropria di un pezzo della sua storia, con l'apertura del rinnovato Oratorio di San Grato Vescovo.

I genitori si rimettono 'in gioco'

A contribuire a questo risultato è stato l'impegno del gruppo spontaneo di famiglie che hanno dato vita a “Genitori in Gioco C.A.R.I.S.M.A.", dove la sigla sta per centro attività ricreative istruzione sport musica altro, ad identificare come l'impegno prioritario è dare spazio e nuove possibilità ai bimbi del quartiere. L'iniziativa è nata grazie all'impegno di Numinato Licari, educatore di professione, di ispirazione salesiana che è divenuto coordinatore delle attività socio-culturali del gruppo.

La storica parrocchia del 1700 di san Grato Vescovo era stata un pò abbandonata a se stessa nel corso degli anni ed allora il parroco don Alberto Calzoni ha lanciato l'appello per ridare slancio e iniziative, grazie ad un volantino distribuito nelle scuole: 18 famiglie hanno accolto favorevolmente l'iniziativa da Numinato Licari ed in breve tempo "si è creato un gruppo che abbiamo deciso di chiamare Genitori in gioco, con un logo e crescendo di iscrizioni". Tanto che adesso sono stati coinvolti oltre 100 bambini tra materne ed elementari. "Non possiamo deluderli, per questo stiamo preparando una festa ricca di giochi e iniziative", ha aggiunto.

Appuntamento in strada comunale di Bertolla 113

Il nuovo oratorio sarà un punto di riferimento in un quartiere periferico nel quale non esistono luoghi di aggregazione spontanei e neppure spazi o giardini pubblici che favoriscano la socialità, l’integrazione e la crescita educativa dei più piccoli. Ed allora domenica 10 aprile, in occasione della “Festa delle Palme”, è in programma un pomeriggio di giochi organizzati, attività laboratoriali, animazione musicale, con la visita guidata al Museo Storico dei Lavandai, oltre ad una merenda per oltre 100 bambini delle scuole materne ed elementari del territorio.

L'appuntamento è in strada comunale di Bertolla 113, è annunciata la presenza dell'assessora alle Periferie Carlotta Salerno e un gruppo di consiglieri della Circoscrizione 6.