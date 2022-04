Perché la Juventus deve vincere la Coppa Italia per salvare la stagione

Il calcio moderno è fatto di cicli che si aprono e che si chiudono. La Juventus è stata dirompente sulla scena italiana negli ultimi anni: dal campionato 2011-2012 a quello del 2019-2020 ha raccolto ben 9 scudetti consecutivi, battendo la concorrenza in una serie interminabile di successi. L'anno scorso è stata la volta dell'Inter che, eccetto l'anno 2010-2011 che vide trionfare il Milan, ebbe una striscia positiva di 5 titoli nazionali dal 2005-2006 al 2009-2010.

In questa stagione i bianconeri sono indietro e i sogni di gloria per la competizione della massima serie potrebbero essere praticamente archiviati nella sfera dell'impossibilità. Ci vorrebbe un miracolo per scalare la vetta dal quarto posto e recuperare in 7 partite 4 punti all'Inter, 7 al Napoli e addirittura 8 al Milan.

La sconfitta nel recentissimo derby d'Italia a Torino con i nerazzurri è stata una vera e propria mazzata che ha complicato notevolmente le ambizioni dei bianconeri che adesso si trovano a rincorrere. Ora devono raggiungere l'obiettivo minimo di restare saldamente nella quarta piazza per assicurarsi il passaggio alla fase a gironi della Champions League il prossimo anno.

L'eliminazione contro il Villareal è stata un'altra batosta per Allegri, che ha dovuto salutare l'Europa dopo il pareggio in Spagna per 1-1 e il duro colpo del 3-0 in favore degli iberici nel match di ritorno. In campionato la Juve deve guardarsi le spalle dalla Roma che insegue a 5 lunghezze di distanza, rischiando quindi di pregiudicare irrimediabilmente le aspettative di tornare a giocare un ruolo da protagonista nel 2022-2023 e ripartendo solo dall'Europa League: sarebbe un grosso problema per la Vecchia Signora.

Sperando di fissare prima possibile il quarto posto, c'è un altro appuntamento imperdibile su cui i tifosi bianconeri nutrono grandi aspettative: la seminale di ritorno di Coppa Italia, che si disputerà mercoledì 20 aprile alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. Arriverà la rivale di sempre, la Fiorentina, che paga lo scotto dell'1-0 rimediato all'andata con lo sfortunatissimo autogol di Lorenzo Venuti dopo il novantesimo. Considerando che resta l'ultima spiaggia per non finire l'anno con zero titoli, la voglia di riscatto sarà massima. Per questo motivo i siti scommesse deposito minimo 5 euro quotano la Juve come favorita per la vittoria della Coppa Italia, ritenendo che abbia le carte in regola per alzare il trofeo. L'altro scontro diretto è quello tra Inter e Milan che parte dallo 0-0 dell'andata e che riserverà certamente emozioni a non finire.

Tornando alla situazione del campionato di serie A, va detto che le ultime partite della Juventus nel 2021 hanno delineato un rendimento piuttosto altalenante, con vittorie e sconfitte che Massimiliano Allegri si sarebbe volentieri risparmiato, come quella con l'Empoli o il pareggio con l'Udinese. Vincere la Coppa Italia salverebbe una stagione sottotono, complice anche l'infortunio di Federico Chiesa che ha complicato i piani della dirigenza bianconera, corsa sul mercato per accaparrarsi il talento viola Dusan Vlahovic.

L'ultima riflessione, non meno importante, riguarda le casse della società. I premi che poteva ricevere la Juve erano quelli della Champions League ma restano da assegnare ancora quelli per il piazzamento in campionato e, appunto, per la Coppa Italia. Gli introiti potrebbero comunque arrivare a raggiungere la quota massima di 12 milioni di euro e merita dunque provarci. La coppa sarebbe il quindicesimo riconoscimento nel torneo nazionale e arriverebbe 11 anni dopo l'ultima volta. Il montepremi finale ammonta a 2,8 milioni di euro per la squadra che trionfa e 1,2 milioni di euro per il secondo piazzamento. La sfida contro la Fiorentina sarà da seguire con grandissima attenzione.