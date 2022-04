Volpiano, Fratelli d'Italia inaugura il nuovo circolo e presenta il nuovo direttivo. Veronica Nilo la portavoce [FOTO]

Nuovo circolo e nuovo direttivo per Fratelli d'Italia a Volpiano. La cerimonia di inaugurazione nelle scorse ore, con la nuova portavoce Veronica Nilo, che raccoglie il testimone da Flavio Nalesso. "Sono contenta e fiduciosa per il gruppo che si è formato: è raro trovare persone che abbiamo davvero voglia di mettersi in gioco attivamente e che hanno a cuore l'amministrazione del bene pubblico del Paese. Ma puntiamo anche all'inserimento di persone nuove che possano seguirci in questo progetto, nei prossimi mesi. Cerchiamo il rapporto con le persone, per far pervenire la nostra opinione costruttiva in vista dei prossimi appuntamenti politici".



"Chi non governa per servire, non serve per governare", ricorda Fabrizio Bertot, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, che in questi giorni sta partecipando a diversi incontri sul territorio, soprattutto nei Comuni che il 12 giugno andranno alle urne. "Si condivide un'esperienza politica, ma si è anche amici nella vita, nel nostro mondo e voglio ringraziare per quello che ha fatto finora e per quello che farà da adesso in poi Flavio. Vogliamo costruire un partito che a fine mese svilupperà una conferenza programmatica, segno che ci prepariamo ad avere un proprio progetto di governo a un anno dalle votazioni".



"All'interno di un circolo fiorisce se al suo interno c'è concordia e unità - aggiunge Giovanni Ravalli, vice portavoce provinciale di Fdi - e così fioriscono le attività e le tessere. Proprio quel concetto di fraternità che c'è anche nel nome del nostro partito. La bussola deve essere il servizio per il bene comune attraverso la politica".