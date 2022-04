Orchestra Filarmonica: Johan Dalene in concerto per il concerto "Ottaedro (L'aria)"

Martedì 12 aprile, alle ore 21, l'Orchestra Filarmonica di Torino apre nuove prospettive con il concerto “Ottaedro (L'aria)”, che vedrà ospite Johan Dalene.

Ventunenne svedese, Dalene è il violinista vincitore nel 2019 della prestigiosissima Carl Nielsen International Competition, presieduta da Nikolaj Znaider e della quale OFT è stata partner dell’edizione 2019. Il giovane e talentuoso violinista suonerà come solista sul palco del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino accanto all'Orchestra diretta dal maestro Giampaolo Pretto, direttore musicale di OFT.

In programma due capolavori come il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 Felix Mendelssohn Bartholdy a la Serenata n. 1 in re maggiore per orchestra op. 11 di Johannes Brahms.

Il concerto in Conservatorio sarà aperto, come accade da alcuni anni, da un micro racconto ispirato al programma musicale e scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro, perfetto per immergersi nell’atmosfera della serata. La lettura del testo è affidata all’Associazione liberipensatori “Paul Valéry” e all'Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino.