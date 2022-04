Ricca e Maccanti (Lega): “A Torino dehors gratis fino al 15 ottobre"

“Il Comune di Torino proroghi la gratuità dei dehors straordinari e riduca i costi per quelli definitivi fino al 15 ottobre". È questa la richiesta contenuta in una mozione presentata dal capogruppo comunale della Lega Elena Maccanti e del collega Fabrizio Ricca. La giunta Lo Russo, la scorsa settimana, ha approvato una delibera che concede la Cosap gratis fino al 30 giugno per gli spazi esterni allestiti dai locali durante la pandemia. Al contrario i dehors ordinari hanno ricominciato a pagare la tassa comunale dal 31 marzo, giorno di fine emergenza.