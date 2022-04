Al via il Cineforum del rinnovato Teatro Maffei. Il "CineMaffei", la rassegna cinematografica curata da Carlo Griseri, andrà in scena ogni mercoledì alle ore 20.30, proponendo film e documentari raramente programmati dalle sale di prima visione.

I film in programma a partire dal 13 aprile sono: "Be My Voice" di Nahid Persson, "Darkling" di Dudan Milic e "Sarura" di Nicola Zambelli.